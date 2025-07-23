«Незабываемый голос»: лидеры групп «Альянс» и «Монгол Шуудан» о смерти Осборна

Фото: Reuters/Fred Prouser; 5-tv.ru

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Биография исполнителя была уникальна.

Из жизни ушел уникальный исполнитель с незабываемым голосом, а также серьезная величина в мире тяжелой музыки — рокер Оззи Осборн. Так прокомментировали в беседе с корреспондентом 5-tv.ru трагичное событие лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев и глава группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед.

Reuters/Hannah McKay; 5-tv.ru

Необычную биографию певца отметил Игорь Журавлев в прощальной речи.

«Ушел из этой жизни на тот свет Оззи Осборн, и это, конечно, печальная новость. Голос его был уникальный, его металл в голосе был незабываем. Его биография тоже была уникальна. И, конечно, жаль, что он ушел. Светлая ему память», — сказал он.

При этом Валерий Скородед подчеркнул, что смерть Осборна несет за собой большую потерю для всего музыкального мира.

«Для меня это, конечно, будет весомой утратой. Я из того мира, когда царил тяжелый рок. И Black Sabbath. Прискорбно, конечно, да. Хотелось бы добавить, что Оззи Осборн — это серьезная величина в мире тяжелой музыки. Мы все вместе скорбим», — рассудил собеседник.

Рок-музыкант Оззи Осборн скончался спустя несколько недель после прощального концерта в Бирмингеме, на котором исполнял культовые хиты, несмотря на плохое самочувствие.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер группы «7Б» Иван Демьян прокомментировал смерть Оззи Осборна.

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