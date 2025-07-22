На западе Украины потерпел крушение французский истребитель

Фото: www.globallookpress.com/Cui Xinyu

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Пилоту удалось катапультироваться.

В Волынской области Украины разбился французский истребитель Mirage-2000. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Воздушных сил (ВС) Украины.

Уточнялось, что пилоту удалось катапультироваться. Также известно, что крушение произошло после отказа авиационной техники.

Поисково-спасательной команде удалось найти летчика, его состояние стабильное. При этом на земле обошлось без пострадавших. В настоящий момент инициирована специальная комиссия для установления причин авиационного происшествия.

До этого, 18 июля, лидер киевского режима Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном поставки Mirage-2000.

Первые Mirage-2000 были переданы с французской стороны Украине в феврале. Тогда французские власти не назвали точное количество истребителей, которые отправили Киеву. В первый раз украинские войска применили истребители Mirage во время отражении атаки 7 марта.

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