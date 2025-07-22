«С трона на небеса»: Иван Демьян прокомментировал смерть Оззи Осборна

Фото, видео: Reuters/Hannah McKay; © РИА Новости/ Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Король рока проявил невероятную силу воли, приняв решение выйти на сцену для прощального концерта.

Легенда хеви-метала Оззи Осборн с трона попал на небеса — так прокомментировал смерть артиста лидер группы «7Б» Иван Демьян в беседе с 5-tv.ru.

Он также подчеркнул, что восхищается силой воли Осборна, который, несмотря на болезни, недавно вышел на сцену с прощальным концертом.

«Соболезную всем поклонникам», — сказал музыкант.

Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с участниками Black Sabbath и прощального концерта для поклонников. Музыкант исполнил свои культовые хиты на сцене в Бирмингеме, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Семья артиста сообщила, что он ушел из жизни утром, находясь дома в окружении близких.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2026 году на экраны выйдет фильм Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow — 100-минутная хроника прощального шоу Оззи Осборна и Black Sabbath.

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