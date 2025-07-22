Минтранс: 517 рейсов отменили в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пассажиры оформили уже более 16 тысяч возвратов билетов.

В результате ограничений в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга отменили 517 рейсов. Всего 75 тысяч пассажиров столкнулись с неудобствами из-за данной ситуации. Об этом стало известно из сообщения Министерства транспорта России.

«В период с 19 июля до 08:00 по московскому времени 22 июля в аэропортах Московского региона, а также в Пулково суммарно отменено 517 рейсов, на запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов», — отметили на официальном сайте ведомства.

Известно, что за это время пассажиры оформили более 16 тысяч возвратов билетов. Клиентам выдали более 109 тысяч ваучеров на напитки и более 58 тысяч — на питание. Также еще 16 тысяч человек, оказавшихся в затруднительном положении, разместили в отелях.

В настоящий момент в авиагавани принимают все меры для улучшения условий пребывания пассажиров, пока рейсы задерживаются, для них были организованы зоны отдыха, а также места питания.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать при отмене или задержке авиарейса.

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