Оззи Осборн умер спустя всего две недели после прощального концерта
Дарья Корзина 26 0
Фото: Reuters/Mario Anzuoni
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В начале июля звезда хеви-метала вышел на сцену вместе с участниками Black Sabbath на стадионе «Вилла Парк».
Легенда хеви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с участниками группы Black Sabbath и прощального концерта перед поклонниками.
О трагическом событии сообщила семья музыканта.
«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром не стало нашего любимого Оззи Осборна. В момент ухода он находился рядом с семьей и был окружен любовью», — говорится в официальном заявлении близких.