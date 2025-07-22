Оззи Осборн умер спустя всего две недели после прощального концерта

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

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В начале июля звезда хеви-метала вышел на сцену вместе с участниками Black Sabbath на стадионе «Вилла Парк».

Легенда хеви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с участниками группы Black Sabbath и прощального концерта перед поклонниками.

О трагическом событии сообщила семья музыканта.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром не стало нашего любимого Оззи Осборна. В момент ухода он находился рядом с семьей и был окружен любовью», — говорится в официальном заявлении близких.