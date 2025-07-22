«Улетела на облачка»: Ольга Бузова скорбит о потере верного друга

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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У телезвезды скончалась собака.

В семье телеведущей Ольги Бузовой случилось горе: не стало любимой собаки по кличке Ева. Об этом звезда написала в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе певица сообщила о том, что ее питомец сильно заболел. Причина — диабет. Также из-за болезни собака почти полностью ослепла. По этой причине Бузова старалась реже выходить в социальные сети и сильно переживала о самочувствии своего драгоценного друга. Сегодня хозяйка с болью сообщила в своих социальных сетях о смерти Евы, назвав питомицу «бусинкой» и написав, что она «улетела на облачка».

Ольга Бузова с собакой по кличке Ева. Telegram/Бузова/byzovahouse

«Я хочу нас запомнить такими. Евы не стало. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. ️Навсегда в моем сердце. Огромный кусок сердца от меня просто оторвался. Спасибо всем, кто переживал. Больно», — поделилась она своей скорбью.

Собака прожила в семье 13 счастливых лет. Хозяйка выразила огромную благодарность за годы радости и любви, которые подарила ей Ева. Подписчики выражают соболезнования в связи с утратой.

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