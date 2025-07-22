В ГД внесли законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

В Госдуму внесен законопроект об изменении подхода к проведению призыва российских граждан на военную службу. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

Данный законопроект внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Согласно предложенному законопроекту, призыв граждан на военную службу может быть реализован в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа главы государства.

При этом в течение года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии.

Отправляться к местам прохождения военной службы они будут в уже установленные законом сроки призыва — в апреле–июле и октябре–декабре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как участники проекта «Время сильных» покорили Эльбрус на протезах. Историческое восхождение совершили шесть героев спецоперации. Штурмовать самую высокую вершину Европы осмелится не каждый. А сделать это на протезах — сверхзадача. Но бойцы с ней справились. Шесть ветеранов СВО без ног, преодолевая боль, холод и гипоксию, доказали — для них нет ничего невозможного.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.