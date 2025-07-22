Патуршев: необходимо совершенствовать медико-санитарное обеспечение морской деятельности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Для этого разработаны дополнительные программы повышения квалификации судовых врачей.

На данный момент идет активное освоение Северного морского пути и рост объема перевозок пассажиров в этой области водным транспортом. В таких условиях стоит обратить внимание на охрану здоровья людей в первую очередь. Об этом на заседании Морской коллегии Российской Федерации, которое было посвящено развитию медико-санитарного обеспечения на море, сказал ее председатель и помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Современные геополитические вызовы, планы по развитию морской деятельности, особенно на арктическом направлении, наращивание объемов перевозок внутренним водным транспортом, а также необходимость защиты морских рубежей нашей страны — все это обусловливает необходимость совершенствования подходов к организации медико-санитарного обеспечения морской деятельности», — поделился он.

По его словам, в этом направлении остается много нерешенных вопросов. В том числе управление характеризуется недостаточной централизованностью, а также нет необходимой нормативно-правовой основы.

Как отметил Патрушев, центр промышленной и морской медицины, где работает Единая информационно-аналитическая система, был открыт в прошлом году. Однако в базе числится всего 40 процентов морских служащих России, среди которых есть и водолазы. Всего система содержит 44 тысячи медицинских карт. Помощник президента уточнил, что базу данных нужно расширять за счет включения в нее абсолютно всех российских моряков.

Патрушев сравнил такую систему с той, что уже показала эффективную работу в сфере спорта страны. В ней числятся члены сборных команд. По словам председателя коллегии, медицинскую морскую базу нужно делать по аналогии со спортивной, которая успела зарекомендовать себя.

Также на заседании обсуждался вопрос об организации круизов по побережью и островам Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. Патрушев вынес на обсуждение увеличение интереса к такого рода поездкам как со стороны иностранных судовладельцев, так и со стороны отечественных.

«В этой связи требуется расширение перечня портов в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящих в Арктическую зону и Дальневосточного федерального округа, разрешенных для захода иностранных туристских судов», — отметил он.

Патрушев в заключении добавил, что уже проводится работа по предложениям для внесения в данный перечень.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Патрушев посетил в Петербурге конструкторское бюро «Алмаз». Помощник президента вручил сотрудникам предприятия почетный знак «За успехи в труде».

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