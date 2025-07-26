Месяц Деревянной Обезьяны: китайский гороскоп на август 2025 года

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События в этот период будут развиваться динамично. К чему стоит готовиться?

Деревянная обезьяна — непростой, но очень яркий энергетически месяц. Здесь кроется энергетическая буря, которую можно сопоставить с крылатой фразой «от любви до ненависти один шаг».

Общий характер месяца — победы через боль. Дерево во внешнем, а сталь, который его рубит, во внутреннем. Если победы, то в результате соревнований. Над счастьем придется поработать. Дерево Ян любит неуклонный, постепенный рост. Металл Ян также любит планомерную, упорядоченную работу.

Однако они противоположны в своих подходах к росту и совершенствованию. Дерево любит расти, разрастаться, металл любит рубить лишнее, внося четкость и ясность. И их сочетание должно быть в разумной пропорции: в бережном сценарии металл может подравнять крону и сделать дерево эстетично красивым, оздоровить его, но слишком активное взаимодействие может погубить дерево. Как слишком сильные наказания могут не воспитать, а скорее нанести травму личности. И в словах, и в действиях важно рассчитывать силу.

Обезьяна любит змею, эти два знака сочетаются между собой. Но сочетание это разрушительно: эта любовь возникает при полном уничтожении любовников. Смертельная схватка, как в мире пауков (и не только), когда самка после брачного периода съедает самца. Фраза про «путь к сердцу лежит через желудок» играет новыми красками, что в мире животных, что в описании характера этого месяца.

К штормовым энергиям добавляется еще и повышенный риск скандалов, проблем в путешествиях и опасности ДТП из-за сочетания Огненного наказания неблагодарности. В группе риска те, у кого в карте есть обезьяна, змея и тигр — хотя бы два этих животных уже говорят о том, что лучше за рулем, в путешествиях и в общении быть очень аккуратным и внимательным. В особенности 13, 14 и 25 августа.

Плюс в августе много каверз и клякс, которые складываются по китайским формулам — здесь и дни без богатства, и потери, и огненные наказания, словом, одна из основных рекомендаций на месяц — быть внимательнее, вдумчивее, импульсам не поддаваться, за рулем предельно скрупулезно соблюдать все правила дорожного движения, путешествия планировать тщательнее.

Гексаграмма месяца 64

Ключ к этой гексаграмме — осмотрительность. Складывается образ поспешности, которая свойственна молодому лису и юности в целом, и в конечном итоге рискует подвести. При планировании не следует лениться, и лучше продумать свои действия максимально подробно, прежде чем начинать свою переправу.

В фокусе здесь — подготовительный этап, от которого зависит 50% или больше успеха. Тщательное и вдумчивое составление максимально подробного и логичного бизнес-плана — уже дает некоторые гарантии успеха в бизнесе. А герой образа гексаграммы поспешил при планировании и горько за это поплатился, намочив хвост. Мораль на месяц Деревянной Обезьяны — чтобы хвост был сухим, не ленись тщательно спланировать свою переправу через речку.

Структура месяца «Зонт получает благословение» предостерегает от судебных процессов, дает риски проблем в суде и прочих неприятностей вплоть до тюремных заключений. Это хороший месяц для разработки стратегий, исследовательской работы, поиска убежища, сокрытия истины и того, чтобы замести следы и спрятаться. Хорошо в такой месяц встречаться с влиятельными людьми и заручаться поддержкой.

В августе звезда благородного господина прилетает к людям с элементом дерево Инь и земля Инь. Хороший знак! Звезда способна сгладить негативные эффекты плохих созвездий и подарить глоток воздуха, вдохновения, а также помочь решить проблемы в случае, если в вашей карте есть эти знаки.

Для тех, кто родился в день или год быка, обезьяна является звездой счастья! Прибавляет удачи и нивелирует действие негативных звезд.

Для тех кто родился в день земли Ян и огонь Ян обезьяна дает успехи в обучении благодаря созвездию «Звезда академика». Материал будет усваиваться легко, и легко применяться на практике.

Обезьяна — это месяц небесного медика для тех, кто родился в сентябре. Планируйте медицинские вмешательства, операции, оздоровительные процедуры на позитивные дни августа и получите от них максимально позитивный эффект.

Лучшие и худшие дни августа

Хорошие дни (хороши для начала проектов и важных дел): 7, 15, 17, 18, 26, 30, 31

Плохие дни (лучше провести потише): 12, 13, 14, 20

Дни болезней: 1, 5, 13, 14, 18, 29, 30

Огненное наказание неблагодарности (риск ДТП, скандалов, пожаров, проблем в путешествиях): 13, 25

День без богатства (в эти дни лучше не проводить финансовых операций, не закрывать досрочно кредиты, не брать кредиты, не открывать счет): 3, 4

День со слабой Ци (последний день лета, сезона огня по китайскому календарю): 6

Дни потерь (все начатое в этот день обречено быть пустой тратой времени): 13, 14

Здоровье ТКМ

С точки зрения традиционной китайской медицины (ТКМ), под ритмы природы можно подстроиться с помощью корректировки питания, распорядка дня и разного рода практик или физических упражнений. Это может способствовать укреплению здоровья и долголетию.

Август — первый месяц сезона металла по китайскому календарю. В это время хорошо последить за органами металла — легкими, респираторной системой, костями, зубами, кожей.

Питание: больше куриного мяса и рыбы, они укрепляют органы металла. Овощи и фрукты лучше обрабатывать термически — тушеные или запеченные. Хорошо в сезон металла готовить тушеную тыкву, печеный картофель, пшенную кашу, белый рис с маслом. Сладкие и кисло-сладкие фрукты также будут хороши: абрикосы, персики, бананы и авокадо.

Теплые напитки — чай, компоты, кисели. А вот от жареного и жирного лучше отказаться. Как и от крепкого алкоголя. Допустимы кисломолочные продукты, а также пряности — куркума, кориандр, кардамон, корица, гвоздика и шафран.

Спать лучше всего ложиться в 22:00, вставать на восходе, примерно в пять-шесть часов утра. Можно добавить дневной сон. Хорошо гулять на свежем воздухе, в обед или перед сном.

Обязательно берегите нервную систему, в этом вам помогут медитативные и спокойные практики, цигун, йога, медитации, восточные единоборства, плавание. Некоторым могут подойти танцы.

Полезно устраивать себе психологическую разгрузку и отправляться в поездки, экскурсии или путешествия. Хорошо осенью делать растяжки, допустимы и силовые тренировки для поддержания формы. А вот от экстрима лучше отказаться, особенно если в вашей карте есть тигр, змея и обезьяна — два или три зверя из этого списка отправляют вас в группу риска на август.

Феншуй

Активное использование тех или иных секторов вашего дома пробуждает те или иные энергии. Обратите внимание, в каких секторах вашей квартире вы проводите больше всего времени, где спите, где располагается входная дверь. Исходя из этого, вы сможете спрогнозировать, каким будет для вас август и попытаться подстроиться под его энергии.