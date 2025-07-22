«Просыпаюсь от паники»: дочь Даны Борисовой рассказала о ментальном здоровье

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звездная наследница провела две недели в психиатрической клинике.

Дочь телеведущей Даны Борисовой — 17-летняя Полина Аксенова — страдает от проблем с ментальным здоровьем. И если не пьет лекарства, то просыпается от приступов паники. Об усталости от своего состояния девушка рассказал в личном блоге.

Звездная наследница откровенно призналась, что не так давно у нее диагностировали одну из форм биполярного расстройства — циклотимию. По ее словам, без весомых причин у нее постоянно меняется настроение.

«Как же я устала от своей биполярки! Когда я пью таблетки, нет сил даже с кровати встать. Приходится бороться с собой, чтобы просто покушать или голову помыть, зато спокойно. А если не пью, то просыпаюсь от чудесного приступа паники, а к вечеру меня уносит в манию. В общем, пока не знаю, что делать. Записалась опять к своему врачу», — поделилась Полина.

Полине даже пришлось лечь в клинику, чтобы наблюдаться у специалистов. В медучреждении дочь телеведущей провела две недели в начале июля. Но курс лечения лекарствами не помог побороть хроническое ментальное заболевание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как Дана Борисова отреагировала на госпитализацию дочери.

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