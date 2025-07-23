Выход есть: что поможет побороть прокрастинацию
Психолог Зберовский: любимая работа помогает бороться с прокрастинацией
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen; Из личного архива Андрея Зберовского; 5-tv.ru
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Этот недуг называют главной проблемой XXI века.
Любимая работа поможет справиться с прокрастинацией. Таким мнением с 5-tv.ru поделился психолог Андрей Зберовский.
Сегодня прокрастинацию называют главной проблемой XXI века. Речь идет о том действии, когда человек вместо того, чтобы заняться важным делом, заменяет его менее значимым действием, например, уборкой квартиры или залипанием в смартфоне. Таким образом решение первостепенной задачи откладывается в долгий ящик.
Андрей Зберовский считает, что преодолеть современный недуг поможет два способа.
«Чтобы побороть прокрастинацию, нужно иметь жесткую потребность в деньгах или очень сильно любить свою работу», — отметил психолог.
Эксперт добавил, что в XXI веке уровень жизни стал настолько высокий, что человек элементарно теряет мотивацию к труду. Он начинает жить по следующим принципам: «успею», «ничего страшного не произойдет», «могу сделать это завтра».
«Такое отношение включает наши животные гены „никуда не спешить“ <…>. Прокрастинации становится все больше. И это действительно большая проблема», — сказал психолог.
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