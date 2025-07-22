В Британии рассказали о реакции Путина на угрозы Трампа по украинскому конфликту

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Российский президент сохраняет уверенность на фоне нестабильности в США.

Российского президента Владимира Путина не беспокоят угрозы и усиление риторики главы Белого дома Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, несмотря на более жесткую позицию американского лидера, Кремль пока не видит повода для беспокойства. Издание также называет высказывания Трампа «эмоциональными», указывая на отсутствие четкой и последовательной стратегии по украинскому вопросу.

Также в публикации приводится мнение экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фионы Хилл. Она считает, что российский лидер «довольно уверен в себе» и продолжает следить за внутриполитическим хаосом в США, который может повлиять на американскую внешнюю политику.

В издании предполагают, что Москва рассчитывает на ослабление позиций Вашингтона и снижение уровня поддержки Киева. При этом любые жесткие заявления со стороны Трампа пока рассматриваются Кремлем, скорее, как часть политической кампании, чем реальная угроза.

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