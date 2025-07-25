Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 28 июля по 3 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Приятные энергии недели мягко подсвечивают предстоящую неделю, обещая успехи многим начинаниям в среду, пятницу и субботу. Воскресенье — день хороший, но не для финансовых дел.

Понедельник, 28 июля 2025 года

День Каменной собаки

5-tv.ru

Парочка «Красный Феникс» и «Абордажный Крюк» портят этот день — плохо будет заниматься важными делами. А если слишком забегаться, есть риск влететь на штрафы и столкнуться с проблемами по здоровью. Структура «Зеленый дракон ломает ногу» указывает на травмы, в особенности травмы ног. Такие расклады плохи для путешествий, общения и любой динамики.

Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.

Вторник, 29 июля 2025 года

День Земляной свиньи

5-tv.ru

Показывает нам влияние Марса во всей красе. Поэтому день можно отнести к неплохим — с точки зрения поддержки энергий. Однако из-за того, что это день разрушителя, и он спорит с энергиями года, начать что-то значимое и долгосрочное сегодня не получится.

Придется отдыхать в хорошем настроении или бодренько заниматься рутиной. За счет суперструктуры Земной подлог, этот день очень хорош для разработки секретных планов и стратегий, проведения исследований, поиска убежища и извлечения выгоды. И вообще хорош для того, чтобы что-то скрыть или скрыться самому.

Совет: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений

Среда, 30 июля 2025 года

День Стальной крысы

5-tv.ru

Звезда «Желтого Охвата» очень поможет всем земляным работам в этот день, также хорошо сегодня переезжать в новый дом, запускать бизнес и отправляться в путешествие. А структура «Венера стремится к сияющему Марсу» дает риски краж, ограблений и потерь.

Но присутствие «Благородного человека» может слегка сгладить негатив. Несмотря на нехорошие показатели, сегодня можно проводить переговоры, начинать обучение, ремонтные работы, заниматься планированием, подписывать бумаги и упорядочивать рутинные дела.

Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки. Избавьтесь от старых представлений.

Четверг, 31 июля 2025 года

День Золотого быка

5-tv.ru

Негативный «Малый красный охват» и полное отсутствие хороших звезд лишает нас надежды на любую поддержку в такой день. К тому же, он идет против энергий месяца и не может поддержать долгосрочные начинания.

Поэтому лучше заниматься рутиной, допустимо работать с документами, презентациями, выступлениями, сдавать экзамены. Благодаря главной звезде Джи фу есть надежда на благоприятное завершение сегодняшних дел.

Совет: вам угрожает опасность. Освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.

Пятница, 1 августа 2025 года

День Водного тигра

5-tv.ru

Содержит в себе Формацию Пустоты Духов и призраков, поэтому земляных работ сегодня проводить не стоит. Плохо и к врачу обращаться из-за звезды болезней.

Тем не менее, китайские мастера относят его позитивным и рекомендуют осторожную и бережную активность сегодня, суля позитивные перемены в жизни в ближайшие 60 — 120 дней. А структура «Маленькая змея обретает силу» дает надежду на долголетие и крепкое здоровье.

Совет: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

Суббота, 2 августа 2025 года

День Водного кролика

5-tv.ru

В этом дне есть прекрасная звезда «Небесного Счастья», поэтому день прекрасно подходит для свиданий, деловых встреч, подписания контрактов, поиска врача и посещения медицинских учреждений, инвестирования, поиска работы, открытия проектов, да и вообще, большинства важных дел. Звезды отыгрываются за неделю и дают нам все же поддержку в один из дней, пусть даже субботу.

Структура «Балдахин встречает звезду» рекомендует активнее взяться за работу, поскольку не все в нашей жизни подается на блюдечке с золотой каемочкой. А если вы пользуетесь такой ситуацией, в которой вам все дается очень легко, здесь нечем гордиться, поскольку в долгосрочной перспективе такой расклад может быть очень вреден, он расхолаживает и лишает конкурентных преимуществ. Размякший от сытой жизни конкурент испытания вряд ли выдержит.

Совет: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало

Воскресенье, 3 августа 2025 года

День Деревянного дракона

5-tv.ru

Вбирает в себя сияние звезды «Небесной добродетели»: все активности и дела, предпринятые сегодня, дадут долгосрочные приятности и бонусы в области здоровья и благополучия. Сегодня хорошо проявлять активность в любых направлениях, кроме финансовых — из-за того, что это день без богатства.

Любые финансовые затеи лучше отложить на другое время, чтобы не получить расстроенных эмоций и не потратить время и деньги впустую. Этот день хорош для похоронных церемоний. Структура «Змея попадает в земную сеть» указывает на возможности установить хорошие связи, которые смогут помочь вам подняться по карьерной лестнице. Одновременно она предостерегает от кредитных оков — пожалуй, любые кредитные и финансовые операции сегодня (и в понедельник 4 августа) не такая уж хорошая идея.

Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю — тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

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