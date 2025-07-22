Повременить с переменами: кому стоит отложить пластику до осени

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Летняя жара может привести к осложнениям.

Пациентам с гиперпигментацией и хроническими заболеваниями врачи советуют повременить с пластикой до прохладного времени года. Как рассказал Газета.ру кандидат медицинских наук и главный врач клиники IQ Plastique Святослав Стрелин, летняя жара может серьезно осложнить восстановление и даже привести к осложнениям. Особенно опасны операции на открытых участках тела — лице, шее и декольте. Под воздействием ультрафиолета повышается риск потемнения рубцов и появления пигментации.

Также летом врачи не рекомендуют проводить лазерные процедуры на коже, особенно если пациент не сможет соблюдать строгий режим послеоперационного ухода. Температурные скачки, потоотделение и солнце могут свести эффект от пластики к нулю. Людям с хроническими заболеваниями и тем, кто не уверен, что сможет полностью исключить нагрузку и контролировать гигиену в восстановительный период, Стрелин настоятельно советует дождаться более прохладного времени.

В период реабилитации важна достаточная гидратация — не менее двух литров воды в день, отказ от алкоголя, кофе и избытка соли. Все это помогает избежать тромбозов и ускоряет заживление тканей. Также врач предостерег от перегрева и физических перегрузок минимум на 4–6 недель после вмешательства — это может спровоцировать отеки и кровотечения.

Соблюдение всех рекомендаций хирурга играет ключевую роль. Стрелин подчеркнул важность стерильности при перевязках, чистоты компрессионного белья и запрет на прикосновения к швам грязными руками. При первых же признаках воспаления — отеках, выделениях, повышенной температуре — следует немедленно обратиться к специалисту.

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