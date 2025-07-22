Где лето? МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: 5-tv.ru

Зонты убирать рано.

В Москве 22 июля ожидается сильный дождь с грозой и сильным ветром. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

В сообщении ведомства сказано, что во вторник на город обрушится сильный ливень. При этом синоптики прогнозируют порывы ветра до 15 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей Москвы в непогоду соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров, а также не парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами и другими шаткими конструкциями.

Стоит отметить, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал 22 июля уменьшение интенсивности дождей в Москве. Однако, по его словам, кратковременные осадки могут сохраниться вплоть до воскресенья — 27 июля.

Напомним, в понедельник, 21 июля, столицу накрыл самый затяжной за почти 150 лет ливень. По данным метеорологов, на Варшавском шоссе выпало рекордное количество осадков — 57,3 миллиметра.

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