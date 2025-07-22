ГД приняла поправки к закону о кибербезопасности и противодействии экстремизму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Теперь россиян могут оштрафовать за поиск запрещенного контента.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении поправки к законопроекту о кибербезопасности и противодействии экстремизму. Отныне за умышленный поиск материалов с экстремистским содержанием, а также получение доступа к ним гражданам РФ может грозить штраф до пяти тысяч рублей.

Помимо этого, принят закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за распространение рекламы VPN.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мессенджеру WhatsApp*, возможно, придется покинуть российский рынок. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, WhatsApp с высокой долей вероятности подпадет под ограничения, применяемые к программному обеспечению из недружественных юрисдикций.

С критикой платформы также выступил член того же комитета Антон Немкин. Он назвал присутствие WhatsApp* в цифровом пространстве России «легальной брешью в национальной безопасности» и отметил, что власти не могут игнорировать тот факт, что миллионы пользователей ежедневно пересылают через него личные данные, документы и переписки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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