Не сошлись во взглядах: Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО

Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

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Власти Соединенных Штатов следят за тем, чтобы их членство в международных организациях соответствовало национальным интересам страны.

Президент США Дональд Трамп выводит Соединенные Штаты из специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

«Президент Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, которая поддерживает вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, которые полностью противоречат здравому смыслу, за который американцы проголосовали в ноябре», — сообщила Келли.

Она подчеркнула, что лидер США всегда будет ставить свое государство на первое место. А также следить за тем, чтобы членство в любой международной организации соответствовало национальным интересам Штатов.

Уточняется, что в феврале лидер США распорядился провести анализ присутствия Америки в ЮНЕСКО. Особое внимание он просил уделить выявлению любых настроений, связанных с антисемитизмом и антиизраильской направленностью.

На проверку Трамп выделил 90 дней, в течение которых были выявлены моменты несогласия политики международной организации и Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Генассамблее ООН утвердили резолюцию России о реформе организации.

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