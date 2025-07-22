Ракету со спутниками «Ионосфера-М» установили на космодроме Восточный
Ракету-носитель установили на стартовой площадке Восточного
Фото, видео: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»//roscosmos_gk; 5-tv.ru
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Часть устройств начнет делать фотографии Земли.
Ракету-носитель со спутниками установили на старт Восточного. В космос скоро отправятся аппараты, которые будут наблюдать за явлениями в верхних слоях атмосферы. Например, следить за возмущением электромагнитных полей и уровнем радиации.
Часть устройств начнет делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов. Спутники запустят в специальных контейнерах. В космосе крышки откроются и аппараты разойдутся каждый на свою орбиту. Старт ракеты намечен на 25 июля.
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