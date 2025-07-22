Опасные развлечения: большая часть аттракционов в Крыму работают с нарушениями

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

В их числе — колесо обозрения в скандально известном парке львов «Тайган».

Большая часть уличных аттракционов в Крыму работает с нарушениями. И кататься на них небезопасно. К таким выводам пришли в администрации региона после массовых проверок. Рейды организовали после недавней аварии, когда людей с большой высоты пришлось снимать спасателям.

Отсутствие документов, изношенное оборудование, и это лишь малая часть проблем. Многие владельцы каруселей экономят буквально на всем. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко побывала на проверке.

Полчаса томительного ожидания — и людей, наконец, снимают спасатели, свою дозу адреналина они получили вдвойне. Когда этот аттракцион завис, на нем отдыхающие провели больше получаса. И это далеко не первая такая ситуация в Евпатории.

«Вот тот аттракцион, на котором застряли люди. Здесь раньше уже были зафиксированы нарушения, владелец об этом знал, но, тем не менее, продолжал его эксплуатировать. И в конце концов вот эти гидравлические шланги лопнули», — сказала Анастасия Харченко.

Насколько здесь безопасны другие аттракционы — большой вопрос. По-хорошему, ответить на него должна администрация парка, но офис посреди рабочего дня почему-то закрыт, а связаться с руководством просто невозможно.

Во время рейда сотрудники Гостехнадзора и прокуратуры выявляют здесь массу нарушений: как минимум десять аттракционов приходится закрыть. Большинство из них работали нелегально, и пользоваться ими просто опасно. А ведь это самый большой развлекательный парк на западном побережье Крыма.

«Фактически, в этом году у нас случился бум нелегальности. Мы очень удручены тем, что нарушителей находим везде, мало есть таких аттракционов, которые предоставляют услуги без нарушений», — поделился главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.

Вот, например, единственное колесо обозрения в Ялте. И оно тоже работает нелегально. Государственную регистрацию здесь не делали уже давно. Комментировать ситуацию там отказываются.

«Еще при советской власти строилось, все это будет еще 100 лет стоять», — сообщил мужчина.

По всей видимости, этим же правилом руководствуется и владелец парка, в котором установлено колесо — скандально известный Олег Зубков, директор парка львов «Тайган», недавно чудом выживший после нападения своего же льва. Одно дело — не переживать о собственной сохранности, но другое — плевать на безопасность посетителей.

А это — Ай-Петри. Мужчина получил серьезные травмы на экстремальном аттракционе. Пришлось даже вызывать спасателей, по факту массовых нарушений следком организовал проверку.

«Так называемых бананов и ватрушек здесь, как говорится, море, на любой вкус и цвет. Это быстро, весело, экстремально. Но есть свои нюансы», — рассказала корреспондент.

Количество несчастных случаев, связанных с ними, не уменьшается. Формально, «бананы», «ватрушки» не подпадают под понятие «аттракцион», хотя по сути это он и есть. Только контроль за этими развлечениями гораздо менее пристальный. Обезопасить себя можно, заранее попросив документы и удостоверение на управление транспортом. Казалось бы, просьба простая, но выполнить ее готовы далеко не все бизнесмены.

Некоторым сотрудникам на вид нет и 14 лет. Сложно представить, какую помощь они смогут оказать, если потребуется.

Получается, легально работают единицы. Все либо просто игнорируют правила, либо говорят, что ответственности ни за что не несут, ведь владелец аттракциона — вообще другой человек.

Туристический поток на юге в этом году выше, и бизнесмены не упускают возможности заработать, но способы зачастую оказываются слишком опасными. Предупреждения и штрафы не пугают никого. Поэтому власти переходят к жестким мерам — просто закрывают нелегальный бизнес.

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