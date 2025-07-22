Повис на цепи: в Петербурге задержали хулигана у крейсера «Аврора»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Житель Северной столицы сам выложил провокационную запись в соцсетях.

В Петербурге задержали жителя, который подошел на катере к легендарной «Авроре» и, зацепившись за якорную цепь, повис на ней.

В полиции оценили поступок как хулиганство и возбудили уголовное дело. Крейсер, выстрел с которого знаменовал начало революции, признан объектом культурного наследия.

В правоохранительных органах отметили, что нарушитель не только проявил неуважение, но и сделал это публично, выложив запись в соцсетях. Кстати, благодаря ролику, оперативники и вышли на участника провокации.

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