ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Об успехах российской армии сообщили в Минобороны.

Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили за сутки две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 дронов самолетного типа ВСУ, добавили в ведомстве.

Потери ВСУ из-за действий российских группировок войск составили около 1 180 боевиков за сутки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины.

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