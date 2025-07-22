Защита от обезвоживания: какие продукты «охлаждают» в жару

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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При повышенных температурах за окном питание должно быть не только легким, но и стратегически выверенным.

В жару рекомендуется включать в рацион овощи и фрукты с высоким содержанием воды — такие как огурцы, кабачки, арбузы, дыни и цитрусовые, рассказал в беседе с Газета.ру кандидат медицинских наук и главный врач клиники IQ Plastique Святослав Стрелин. Эти продукты помогают организму сохранять водный баланс и легче справляться с перегревом.

Особое внимание врач уделил гидратации. По его словам, при отсутствии медицинских противопоказаний необходимо выпивать два литра чистой воды в сутки. При этом он настоятельно советует исключить газировку и алкоголь — они способствуют обезвоживанию и перегружают организм. В качестве источников белка эксперт предлагает выбирать легкоусвояемые продукты: курицу, индейку, рыбу, яйца и тофу. Они не только не перегружают пищеварение, но и способствуют регенерации тканей и выработке коллагена, важного для кожи.

Чтобы поддерживать стабильный уровень энергии без резких скачков сахара, Стрелин рекомендует цельнозерновые крупы — например, киноа и бурый рис. Также в рационе должны присутствовать антиоксиданты, защищающие клетки от стресса: ягоды, брокколи, шпинат, миндаль, грецкие орехи и зеленый чай. Не стоит забывать и об омега-3 жирных кислотах, содержащихся в лососе, сардинах и льняном масле — они способствуют улучшению состояния кожи и обладают противовоспалительным действием.

Эксперт настоятельно советует ограничить потребление сахара, сладостей, выпечки и соли: эти продукты могут вызывать воспаления и провоцировать отеки, особенно в жаркую погоду. Вместо тяжелых блюд предпочтение лучше отдавать легким, охлажденным или комнатной температуры — это могут быть смузи, овощные салаты и холодные супы, такие как гаспачо. А ужин, по словам врача, лучше планировать минимум за три часа до сна — это поможет избежать тяжести в желудке и улучшит качество ночного отдыха.

Рациональное питание летом — не просто способ сохранить фигуру, а полноценная защита организма от перегрева и обезвоживания. И, как показывает практика, даже простые сезонные продукты могут сыграть ключевую роль в этом процессе.

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