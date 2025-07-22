В Москве проходит церемония прощания с режиссером Юрием Карой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

В Большом траурном зале московской Центральной клинической больнице № 1 проходит церемония прощания с режиссером Юрием Карой. Кадры публикует 5-tv.ru.

Проводить режиссера в последний путь пришли друзья, коллеги и поклонники. Пришедшие возложили цветы и сказали несколько добрых слов в память о Каре. После прощания культурного деятеля похоронят на Троекуровском кладбище.

Юрий Кара умер на 71-м году жизни 17 июля. Наиболее известные работы режиссера — «Мастер и Маргарита», «Завтра была война» и «Воры в законе».

Президент России Владимир Путин в своем обращении после смерти режиссера отмечал его самобытный талант и творческую смелость, а также его уникальное умение — создавать актерские ансамбли. Российский лидер добавил, что работы Юрия Кары навсегда останутся в сердцах его родных и близких.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушла из жизни актриса театра и кино Татьяна Егорова. Ее имя прочно вошло в историю советского кино.

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