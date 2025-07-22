Изюминка с подвохом: когда щель между зубами превращается в проблему

Фото: 5-tv.ru

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Щербинка может быть не только интересной особенностью, но и сигналом для тревоги.

Стоит насторожиться, если между зубами появился заметный промежуток — щербинка. Ортодонт Андрей Жук объяснил причину в интервью aif.ru.

Многие воспринимают диастему — щель между центральными резцами верхней челюсти — как очаровательную изюминку, особенно глядя на знаменитостей вроде Ванессы Паради. Однако врачи предупреждают: не всегда то, что кажется милой особенностью, безобидно.

Стоматологи различают ложную и истинную диастемы. Первая чаще встречается у детей и, как правило, проходит по мере взросления. Взрослая же форма щели, наоборот, имеет тенденцию к увеличению. Причины могут быть разными: от отсутствия соседнего зуба до проблем с уздечкой. Чем раньше выявить источник и начать лечение, тем проще избежать осложнений.

Оставленная без внимания диастема — это не только эстетика. Она может вызывать нарушения дикции, делать прием пищи болезненным, а гигиену — затрудненной. Частички еды застревают, появляется налет и воспаление, возрастает риск кариеса и даже костной атрофии.

Исправить дефект можно: для этого используют брекеты, элайнеры, виниры или композитные материалы — все зависит от степени выраженности проблемы. Но начинать следует не с выбора метода, а с визита к стоматологу: только он оценит, насколько щербинка безопасна в вашем случае.

И хотя мода может диктовать свои стандарты, здоровье все же важнее. Иногда «фишка» улыбки способна обернуться хроническим воспалением и долгим лечением — стоит ли так рисковать?

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