В РФ запретили въезд ряду граждан стран ЕС в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций

РФ запретила еще ряду представителей Евросоюза въезд в страну

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка.

Россия расширила список представителей стран ЕС и евроинститутов, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Данная мера стала реакцией на 17-й и 18-й пакеты санкций стран Евросоюза против России.

«Последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия будет продолжать держаться курса отстаивания своих национальных интересов.

В сообщении уточняется, что ограничения коснутся, в том числе, сотрудников ряда силовых ведомств, коммерческих и государственных организаций, граждан стран ЕС и ряда других западных государств, которые оказывают военную помощь Киеву и поставляют на Украину продукцию двойного назначения.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС ввел санкции против 22 российских банков. Это решение стало частью 18-го пакета антироссийских ограничений.

Согласно новому пакету мер, всем попавшим под санкции финансовым учреждениям полностью запрещены какие-либо финансовые транзакции с Евросоюзом. Это касается как прямых платежей, так и любых форм финансового обслуживания, включая расчетно-кассовое обслуживание, инвестиционную деятельность и кредитование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.