«Крепкий орешек» тает на глазах: Брюсу Уиллису стало еще хуже

Брюс Уиллис больше не может говорить, читать и ходит с трудом

Фото: 5-tv.ru

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Здоровье 70-летнего актера стремительно ухудшается.

Брюс Уиллис практически утратил способность говорить, читать и нормально двигаться, сообщает The Express Tribune.

Новые сведения от его семьи и близких друзей подтверждают: здоровье 70-летнего актера стремительно ухудшается. После диагноза «лобно-височная деменция», поставленного в 2023 году, болезнь продвинулась настолько, что Уиллис больше не может говорить, читать и передвигаться.

Это тяжелое нейродегенеративное заболевание разрушает участки мозга, отвечающие за речь, движение и поведение. Для самого актера это означает не только утрату ключевых функций, но и забвение собственной яркой кинокарьеры. По словам родных, он больше не осознает, что когда-то был известным и любимым миллионами артистом, чье имя ассоциировалось с силой, мужеством и иронией.

Для семьи Брюса это настоящее испытание. Они рассказывают о том, как активный, энергичный и остроумный человек постепенно превращается в полностью зависимого от окружающих. Он не может больше поддерживать беседы, улыбаться своим детям, наслаждаться книгами или даже просто прогуливаться. Уход за ним требует не только физической силы, но и огромного эмоционального ресурса.

Близкие Уиллиса просят уважения и приватности, напоминая: за легендарным образом героя-одиночки сейчас стоит хрупкий человек, нуждающийся в любви и поддержке.

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