Обыски прошли у вице-губернатора Брянской области Симоненко
У замгубернатора Брянской области прошли обыски
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Они могут быть связаны с расследованием дела о о хищениях при строительстве укреплений в приграничных районах.
У заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко сотрудники силовых структур провели обыски. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
«Обыски связаны с делом о хищениях при строительстве укреплений в приграничье», — уточнил инсайдер.
Он также добавил, что процессуальный статус Симоненко пока неизвестен.
Сейчас в данном регионе ведется расследование по делу о хищениях при возведении фортификационных сооружений.
До этого, осенью 2023 года, подобное дело было возбуждено в Курской области, где также при строительстве оборонительных сооружений произошло хищение средств. Сейчас арестованы экс-глава региона Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов. Следственный комитет (СК) обвиняют подозреваемых в хищении более одного миллиарда рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что обыски прошли в МХАТ имени Максима Горького в рамках расследования дела о растрате. Денежные средства были выделены на реконструкцию этого храма искусств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.