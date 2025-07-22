Десятилетний шахматист из России Роман Шогджиев стал международным мастером

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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В начале года юный спортсмен установил мировой рекорд.

Десятилетний шахматист Роман Шогджиев официально стал международным мастером. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

Звание международного мастера Шогджиеву присвоил совет FIDE. Оно предшествует гроссмейстеру.

В начале текущего года Роман установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера. Тогда за девять туров юный спортсмен набрал семь очков, чем обеспечил себе заключительную норму международного мастера. Шогджиев — самый молодой обладатель этого звания.

Также в сообщении Федерации шахмат говорится, что достижение Романа Шогджиева будет направлено в Книгу рекордов Гиннесса и России. Возможно, в будущем его имя окажется среди имен известных великих людей.

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