Красивые и ядовитые: почему летние букеты могут стоить здоровья и денег

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance/ТАСС

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В некоторых полевых цветах кроется смертельная опасность.

С приходом лета поля и леса манят россиян живописной красотой — многие отправляются на прогулки, не забывая прихватить с собой яркий букет. Однако не все растения, кажущиеся безобидными, можно без риска заносить домой. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин в беседе с Life.ru предупредил: некоторые популярные полевые цветы могут представлять угрозу для здоровья и даже жизни.

Среди самых опасных — болиголов пятнистый, содержащий кониин, способный вызвать паралич дыхательной мускулатуры. Также под запретом белена черная, провоцирующая галлюцинации и резкие скачки давления, и аконит (он же борец), чей ядовитый сок может привести к тяжелому отравлению даже при контакте с кожей. Даже такие любимцы, как ландыш майский, несут скрытую угрозу — все части растения токсичны, особенно для маленьких детей и домашних животных.

Не менее серьезна и юридическая сторона вопроса: срывая охраняемые виды, можно нарушить статью 8.35 КоАП РФ. В Красную книгу внесены, к примеру, венерин башмачок, купальница европейская и отдельные виды подснежников. Штраф за сбор таких цветов варьируется от 5 тысяч до целого миллиона рублей — цена, которую мало кто захочет заплатить за букет.

Особую осторожность стоит проявлять владельцам питомцев: наперстянка пурпурная способна спровоцировать остановку сердца у животных, а дельфиниум содержит токсичные алкалоиды, смертельные даже в малых дозах.

«Природа — это не только красота, но и ответственность. Замените дикорастущие букеты на садовые варианты или создайте гербарий из безопасных растений», — резюмировал Опарин.

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