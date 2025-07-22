Танцы с бубном и погребения заживо: в РФ могут запретить сатанизм

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Только в нашей стране адептов этого культа — десятки тысяч.

Историческое решение сегодня может принять Верховный суд. Генеральная прокуратура и Минюст требуют запретить в нашей стране движение сатанизма. А сторонников этого культа — признать экстремистами. Поводом для рассмотрения этого резонансного дела стали тысячи жалоб. Сатанисты заманивают в свое движение детей, пропагандируют ненависть и устраивают ритуальные убийства. Один из последних громких случаев произошел в Петербурге, где людей собирались похоронить заживо. Корреспондент «Известий» Иван Литомин все покажет.

Ритуал погребения заживо — психологическая практика петербургских язычников. Которую прервали полицейские. Костер, флаги, руны, бубны, танцы, костюмы.

И человек — закопанный заживо в землю. Этакая терапия. Экстремальный способ побыть наедине с собой. Полицейские устроили проверку. Разбираются, что за обряды проводили в лесу вот эти двое — Черный Волк Тамерлан Карабуре и его спутница Катара.

«Смысл такой процедуры в том, чтобы человек находился больше в собственном соку. То есть, смог погрузиться в собственный мир», — рассказал Тамерлан Карабуре.

С психотерапевтами-могильщиками нашей съемочной группе удалось пообщаться в их так называемой мастерской. Свои смертельные смертоподобные ритуалы они проводят уже не впервые. За деньги. Говорят, что, все по древним языческим обычаям — «почитание „темных богов“ и природы — в аспекте ее мощи и гнева». На лицо все признаки сатанизма, который уже сегодня в России официально могут запретить. Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры и Министерства юстиции о признании «Международного движения сатанистов» экстремистским.

«Разные сатанистские сообщества, они вообще все очень сильно ритуализированы, привлекают они чаще всего каких-то неудачников, озлобленных людей. Которые надеются таким образом обрести всемогущество. Есть идеология сатанизма, и, насколько я понимаю, будет признана (экстремистской — прим. Ред.) идеология», — рассказал профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Сатанизм как антитеза христианству появился еще в XIX веке. Вместо веры в бога он предлагает поклоняться дьяволу. А вместо церковных обрядов — жертвоприношения и ритуальные убийства. Символы культа — кровь и смерть. Адепты — эмоционально нестабильные неформалы и подростки. Те, кто верит, что, совершив ритуальное убийство, к примеру, можно избавиться от всех грехов.

«У нас бывали такие случаи, когда и храм расписывали красной краской в виде крови, когда происходили нападения на священнослужителей. Это как раз тоже признак экстремизма. Лидер секты говорит, что сатане уже не угодны эти жертвы, и необходимо переходить на более серьезный уровень», — добавил член экспертного совета комитета по развитию гражданского общества вопросом общественных и религиозных объединений Государственной Думы Российской Федерации Игорь Иванишко.

Новых адептов культ привлекает через соцсети и онлайн-игры. И главная аудитория — дети. Что-то наподобие «Синего Кита» — квеста, который когда-то доводил школьников до самоубийства.

«На этих кадрах, например, популярный сейчас сатанистский флеш-моб — ритуал на дорожном знаке»,— отмечает корреспондент.

И, казалось бы, страшного в этих танцах у дороги ничего нет. Но сатанизм затягивает. Разлагает. Убивает личность. Танцы превращаются в вечеринки. А вечеринки — уже в ритуалы.

Погребения заживо, даже те, что ради психотерапии, могут закончится реальной смертью. А дьявол может потребовать и другие жертвы. Оперативные кадры из Ульяновска. Задержанный мужчина — сатанист. Он за деньги склонял своих коллег к однополым отношениям. Да-да, во имя сатаны, конечно.

С сатанизмом уже давно пытаются бороться по всему миру. Он запрещен в некоторых странах Европы, последователей наказывают в мусульманских республиках. Жертв оккультной веры — тысячи. А адептов только в России — десятки тысяч. И если Верховный суд сегодня официально примет решение, то все эти танцы с бубном и смертельные ритуалы окажутся под запретом, а их исполнители — под уголовной статьей об экстремизме.

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