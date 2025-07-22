Десятки тысяч вакансий: в Германии наблюдается острая нехватка водителей грузовиков

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К потенциальным военным перевозкам планируют привлечь женщин и пожилых людей.

В Германии намерены ускорить подготовку к отражению выдуманной российской атаки. Берлин уже планирует привлечь женщин и пожилых людей к потенциальным военным перевозкам.

Как пишет Bild, уже сейчас ФРГ не хватает около 100 тысяч водителей грузовиков. И в случае начала реального конфликта эта цифра может увеличится в четыре раза из-за оттока кадров из страны. Подобный дефицит работников может не только подорвать снабжение Бундесвера и союзников по НАТО, но и оставить без поставок даже мирных жителей в тылу.

Из-за этого в Берлине предлагают резко упростить критерии набора водителей. В том числе — убрать специальные лицензии, отменить регулярную проверку квалификации и даже признать водительские права мигрантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.