Тысячи мероприятий пройдут на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

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Гостей ждут интерактивные игры, квесты, концерты звезд мирового уровня, мультимедийные шоу, экстремальные развлечения и спортивные тренировки.

С 1 августа по 14 сентября в столице пройдет форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». На 11 площадках в разных частях города гости смогут научиться управлять роботами, пообщаться с учеными, окунуться в историю Москвы, попробовать свои силы в традиционном и фиджитал-спорте, узнать все о транспорте и инфраструктуре столицы, а также пройти квесты, послушать лекции и просто отлично провести время.

МГТУ имени Н.Э. Баумана

Одной из площадок форума станет новый кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), где с 14 августа по 14 сентября пройдет фестиваль технологического прогресса «Облачные города». Здесь организуют ежедневные мастер-классы, мультимедийные шоу, лекции и дискуссии. Гостям расскажут об аудиодизайне, геймдеве, кинотехе, нейромеханике, квантовых решениях в управлении урбанистикой и многом другом.

Также 1 августа здесь состоится церемония награждения финалистов конкурса Мэра Москвы среди лучших предпринимателей, ученых и изобретателей столицы «Новатор Москвы». Это конкурс инновационных изобретений и новаторских идей для развития экономики и инфраструктуры столицы. Денежные призы получат 36 инновационных проектов.

Парк искусств «Музеон»

Иммерсивные мероприятия пройдут в парке искусств «Музеон». В павильоне «Экономика Москвы» можно будет принять участие в масштабной интерактивной экономической игре. Ее участники смогут заработать игровую валюту и обменять ее на памятные сувениры. Гостей павильона ждут лекции, мастер-классы и питч-сессии известных экономистов, экспертов, бизнесменов и блогеров, а также развлекательная программа в летнем лаунже.

Посетители пространства «Цифровые технологии Москвы» узнают больше об электронных проектах и сервисах столицы, смогут отправиться в интерактивное приключение «Путь ИТ-героя» и попробовать себя в разных ИТ-профессиях. В мультимедийном павильоне Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы гостям предложат отправиться в иммерсивное путешествие и узнать, как проектируется город. Все площадки в парке искусств «Музеон» работают с 1 августа по 14 сентября.

«Лужники»

В «Лужниках» в эти же дни пройдет фестиваль «Москва 2030. Спорт. Человек будущего». Гостей ждет игровая арена с гибридными видами спорта. Здесь можно будет принять участие в тренировках и попробовать свои силы почти во всех видах спорта. Помимо этого, посетители «Лужников» научатся правильно сортировать мусор, а также изготавливать яркие маски и костюмы для карнавала.

В павильоне «Контроль Москвы» в игровом формате гостям расскажут о том, что необходимо для поддержания безопасной и комфортной жизни в городе. На все вопросы сможет ответить виртуальный инспектор будущего, созданный на базе искусственного интеллекта.

Также на площадке пройдет фестиваль городского хозяйства. Посетители смогут собрать трубопровод для подачи воды и «провести» тепло и электроэнергию в дома, найти четвероного друга на выставке-пристройстве животных из приютов и узнать интересные факты о городских мостах и фонтанах. Кроме того, специалисты расскажут жителям столицы о цветах, которые высаживают на клумбы города, о создании дорожного покрытия и об этапах подготовки питьевой воды. Для маленьких посетителей площадки будет работать городок для веселых игр и детский картинг.

Кинозавод «Москино»

Масштабный фестиваль электронной музыки «Портал 2030–2050» с участием звездных хедлайнеров мирового уровня пройдет с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе «Москино». Каждая зона пространства — отражение ночной жизни столицы — от клубной сцены и световых инсталляций до гастрокультуры. В рамках фестиваля запланирована молодежная k-pop-программа.

Парк 50-летия Октября

На протяжении всего форума-фестиваля гостей будут ждать научно-фантастические разработки в парке 50-летия Октября. В декорациях футурологического проекта освоения экзопланеты пройдут тысячи мастер-классов по астрофизике, химии, робототехнике. Здесь же можно будет заняться экстремальным спортом: прокатиться на сапе по искусственной реке, почувствовать себя в невесомости в аэротрубе или попробовать силы на трапеции.

«Красный Октябрь»

Любителей экстрима также ждут на площадке комплекса городского хозяйства Москвы в арт-кластере «Красный Октябрь». Там все полтора месяца будет работать уникальная паркур-площадка «Человек будущего». Все желающие смогут испытать себя в роли пожарного-спасателя, переместившись в город будущего благодаря технологиям виртуальной реальности, или примерить роль урбанистического проектировщика, создав собственную конфигурацию спортивной площадки.

Парк «Зарядье»

В парке «Зарядье» организуют фестиваль «Культурный город». С 1 августа по 14 сентября здесь представят пространство классического искусства будущего, объединив музыку, театр, литературу, моду, хореографию и цифровые технологии. В программе — симфонические концерты, шоу-спектакли и аудиовизуальные представления, литературные чтения и дизайнерские показы. А с 8 по 24 августа на площадке пройдет марафон финансовой грамотности, который станет витриной лучших просветительских практик столицы и объединит самые эффективные форматы. Гостей ждут интерактивные игры, викторины, VR-тренажеры, финансовые девичники, лекции о кино и юмористические монологи о личных финансах.

В День археолога, 15 августа, в Старом Английском Дворе откроется выставка уникальных артефактов, обнаруженных в последние годы на территории столицы. Экспонаты продемонстрируют впервые, они расскажут о быте горожан разных времен. В честь праздника организуют прогулки и мастер-классы для детей, посвященные археологическим исследованиям столицы.

Гостиный Двор

В Гостином Дворе участники форума увидят, какие возможности создает Москва для человека, узнают, как оставаться здоровым всю жизнь, какие профессии будут востребованы, как изменилась социальная инфраструктура и какие цифровые технологии будущего уже сейчас есть в столице.

Другие площадки

Масштабная научно-популярная программа выставки «Та самая Москва» ждет посетителей в Манеже с 1 августа по 14 сентября. В программе — более 100 лекций, мастер-классов и других интересных мероприятий, в том числе со звездными гостями.

Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» пройдет в «Сколкове» с 7 по 17 августа. Он объединит ведущих экспертов, разработчиков, производителей и экспортеров из разных стран. Участников ждет выставка последних достижений робототехники и беспилотных систем, а также Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов и инновационные мастер-классы.

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