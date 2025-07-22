Коварные пески и острые камни: ралли-марафон «Шелковый путь» финиширует в Горно-Алтайске

Фото, видео: 5-tv.ru

Один из самых сложных этапов гонки прошел в монгольской пустыне.

Знаменитый ралли-марафон «Шелковый путь» вышел на финишную прямую. Сегодня часть маршрута пройдет по самой красивой дороге Евразии — в Горном Алтае. Позади — 4,5 тысячи километров. И, пожалуй, наиболее сложный этап — пустыня Гоби в Монголии.

Преодолеть зыбучие пески смогли не все. Один из лидеров гонки — белорусский экипаж — был вынужден сойти с дистанции. О том, что произошло на трассе — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Словно корабли экипажи ралли «Шелковый путь» бороздят волны песчаной пустыни. Дюны сверху твердые и удобные для транспорта, чуть ниже — вязкие. Стоит немного ошибиться и сбавить темп, можно попасть в коварную ловушку.

Дюны — словно мираж, но даже этот короткий участок выматывает до предела.

Гонщики едва оправились от стокилометрового марафона в пустыне, и вот новое испытание. Снова копать, снова вытаскивать, снова бороться с песками.

Новичок «Шелкового пути» из Подмосковья — Александр Абаркин — уже после пятой дюны решил, что к этой битве он еще не готов.

«Мне эта жизнь абсолютно понятна. Понятно, что если ты не умеешь и не катал дюны и барханы, не умеешь на них заезжать, то лучше даже не пытаться», — рассказал участник ралли «Шелковый путь, зачетная группа «G-Moto Challenge» Александр Абаркин.

Впрочем, уже на следующий день Александр проявил характер и обуздал коварные пески. Теперь он в пятерке лидеров и уверенно идет к финишу.

Ловушки ожидали гонщиков — не только в песках, но и на каждом километре трассы. Острые камни не щадили никого, с легкостью разрывая колеса многотонным грузовикам.

Глубокие промоины останавливали даже ветеранов ралли. Именно они стали роковыми для одного из фаворитов — экипажа Сергея Вязовича из Белоруссии. Не заметили две коварные ямы, машина перевернулась, хоть и тут же встала на колеса. Тем не менее, гонщикам пришлось сойти, уступив «синей армаде» из Татарстана.

«Когда выбывают основные соперники, я бы сказал, скучно становится. Потому что на протяжении всего ралли была интрига интересная, а вчера когда увидели, что соперник сошел, даже немного стало грустно», — заявил пилот команды «KAMAZ-master» Татарстан Эдуард Николаев.

Новый день — новое испытание. Это финальный аккорд Монголии: 250 километров по суровым горным дорогам. Виды ошеломляют своей первозданной красотой: величественные скальные хребты, нетронутые долины и ощущение полета.

— Я приеду домой уже другим человеком.

— В каком смысле?

— Опыта. Такого опыта, наверное, нигде нельзя набраться. Здесь у нас есть все: и пески, и камни. Быстрые дороги. Рельеф меняется. Круто.

Не обошлось и без трудностей. гонщики то и дело теряли верный путь, а порой и лишались колес. Экипаж команды «URAL MOTORSPORT» — словно сглазили. Сначала они уверенно держались в пятерке лидеров, но затем на песках их машина легла на бок, потом подвели колеса, а сегодня вдобавок начал шалить генератор.

«У нас километров за сто до финиша пропала зарядка генератора. Мы сразу все кондиционеры и вентиляторы — все отключали, был шанс не доехать, и смотрели, как тихонько падает заряд в аккумуляторе», — рассказал пилот команды «URAL MOTORSPORT» Юрий Найман.

Команда добралась до финиша, теперь работа предстоит их механикам. Впереди еще один сложный день, к которому экипаж G-Drive Racing готовы. После Монголии они лидеры в своем зачете.

«Монголия в очередной раз нам дала позитивные эмоции. Безумные пейзажи. Восход солнца просто — вау. Теперь ждем нашу Родину. И это, думаю, будет сложный спецучасток», — рассказал пилот команды «G-Drive Racing» Роман Русинов.

Последний шанс для других гонщиков показать все свое мастерство, вырваться вперед и показать, на что они способны.

Этапы ралли «Шелковый путь» в красивой и гостеприимной Монголии завершены. Сложные трассы проверили спортсменов на прочность, оставив в строю самых сильных. Теперь впереди — Россия и величественные хребты Горного Алтая.

Четыре с лишним тысячи километров остались позади, и вот она — долгожданная финишная прямая. Которая пройдет по легендарному Чуйскому тракту, признанному одной из самых живописных дорог Евразии.

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