В Приэльбрусье введен режим ЧС после схода селя

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru

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Грязевой поток повредил мост и завалил камнями участок федеральной трассы.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в одном из районов Приэльбрусья. После сильных дождей в Кабардино-Балкарии сошел сель.

Грязевой поток повредил опоры моста на федеральной трассе. Саму дорогу завалило камнями. Движение на аварийном участке закрыли в обоих направлениях — машины отправляют в объезд. Прогноз синоптиков неблагоприятный. Дожди в регионе продолжатся. Так что в горах снова могут сойти сели.

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