Естественное сияние: как эффективно использовать SPF для области век и губ

Косметолог Жукова: солнцезащитный крем надо обновлять каждые два или три часа

Фото: 5-tv.ru

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Летом коже требуется более тщательное и мягкое очищение.

В летний период необходимо защищать область век и губы при помощи специальных SPF-продуктов. Об эффективности этих средств в беседе с Газета.ру рассказала врач-косметолог Виктория Жукова.

По словам специалиста, ежедневно необходимо использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30. Эксперт пояснила, что средство может представлять собой флюид, крем или спрей. При этом обновлять продукт надо каждые два или три часа, если пребывание на улице длительное.

Очищение летом нужно более тщательное и к тому же мягкое. Рекомендуется использовать гели или пенки без агрессивных компонентов, чтобы не нарушать естественный барьер кожи. Агрессивное воздействие кислот, скрабов с крупными частицами не полезно. Лицо очищать следует дважды в день — утром и вечером для предотвращения закупорки пор и появления воспалений.

Увлажнять лицо лучше легкими кремами или флюидами с гиалуроновой кислотой, быстро впитывающимися и не перегружающими кожу. Жукова посоветовала использовать термальную воду, помогающую сохранить ощущение свежести и уменьшить раздражение после пребывания на солнце.

Ранее 5-tv.ru писал, что наносить на лицо категорически нельзя.