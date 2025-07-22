Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Занятия максимально приближены к реальным условиям боя.

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» проходят интенсивную подготовку по захвату и зачистке опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Тренировки проходят в тыловых районах зоны специальной военной операции. Особое внимание уделяется действиям в составе отделений, малых боевых групп — «двоек» и «троек».

Каждый учебный день начинается с интенсивной огневой подготовки: бойцы тренируются «продавливать» вражескую оборону, используя стрелковое оружие, гранатометы и вооружение боевых машин. Занятия максимально приближены к реальным условиям боя.

В тренировочном процессе участвуют инструкторы с боевым опытом, которые моделируют различные сценарии столкновений с противником, что позволяет военнослужащим отрабатывать действия в стрессовой и нестандартной обстановке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.