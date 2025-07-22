Штурмовики отрабатывают тактику захвата «опорников» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео подготовки российских штурмовиков на тыловом полигоне
Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Занятия максимально приближены к реальным условиям боя.
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» проходят интенсивную подготовку по захвату и зачистке опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Тренировки проходят в тыловых районах зоны специальной военной операции. Особое внимание уделяется действиям в составе отделений, малых боевых групп — «двоек» и «троек».
Каждый учебный день начинается с интенсивной огневой подготовки: бойцы тренируются «продавливать» вражескую оборону, используя стрелковое оружие, гранатометы и вооружение боевых машин. Занятия максимально приближены к реальным условиям боя.
В тренировочном процессе участвуют инструкторы с боевым опытом, которые моделируют различные сценарии столкновений с противником, что позволяет военнослужащим отрабатывать действия в стрессовой и нестандартной обстановке.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.