Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Американский лидер высказался в ответ на слова иранского министра иностранных дел.

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность американской стороны вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана, если возникнет такая необходимость. Об этом он написал в своей соцсети.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: „Повреждения очень серьезные, они разрушены“. Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!» — отметил в сообщении Трамп.

Такими словами лидер государства отреагировал на заявление иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, который сообщил о значительных повреждениях и разрушениях на ядерных объектах страны после недавней атаки США.

В тот же день Аббас Аракчи заявил, что Иран не готов к прямым переговорам с Соединенными Штатами, но при этом отметил, что Тегеран открыт для диалога в случае взаимовыгодного подхода со стороны Вашингтона.

До этого, 16 июля, Дональд Трамп выразил мнение, что Иран стремится возобновить переговоры с США. Также 19 июля американский президент заявил, что США уничтожат любые иранские ядерные объекты, если их строительство будет продолжено.

Ранее, 5-tv.ru писал, что обогащение урана в Иране приостановлено после ударов США.