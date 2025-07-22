Фото: 5-tv.ru

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В Москве давление окажется немногим ниже нормального.

Лето уже перешло за половину, а Солнце все еще не принесло Земле сильные вспышки. В своем материале URA.RU рассказали, стоит ли ждать магнитную бурю 22 июля.

Вспышки на Солнце в июле

Второй месяц лета не преподносит неприятных сюрпризов. С 16 по 19 июля на Солнце происходили исключительно небольшие вспышки — слабые выбросы. При этом 17 июля ночью друг за другом прошли две вспышки, однако Земля их не заметила. Вечером 19 июля вновь мелькнула слабая вспышка, которая все также не оказала последствий.

Прогноз на 22 июля

Как отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 22 июля будет спокойным относительно магнитных бурь. Геомагнитный индекс не превысит двух, что ниже стандартного среднего уровня. Спокойную магнитосферу можно ждать 87% от всего дня. Индекс АП — средний показатель активности за сутки — составит 12%, что является нормой.

Солнце окажется в тонусе и без агрессии к Земле.

Атмосферное давление 22 июля

В Санкт-Петербурге давление покажет 753 миллиметра ртутного столба. Эта отметка ближе к верхней границе нормы, поэтому у метеозависимых жителей города может проявится сонливость или головная боль.

В Москве давление окажется на отметке 740 миллиметров, что немногим ниже нормального, поэтому возможно ощущение легкой слабости с желанием поспать. Неприятные ощущения, если и возникнут, то связаны будут с погодными изменениями, а не с солнечной активностью.

Магнитные бури в июле 2025

На следующий день 23 июля может возрасти геомагнитная активность практически до четырех баллов. Однако тревожиться не стоит, ведь все в пределах допустимого.

24 июля покажется тот же уровень, магнитосфера при этом может быть возбужденная.

25 июля уровень и вовсе снизится до трех баллов.

26-27 июля ожидаются два балла, снова спокойная спокойно.

28-29 июля возможен рост до четырех баллов. Магнитосфера останется возбужденной.

30-31 июля случится спад, так как геомагнитная обстановка вернется к спокойной.

Как защититься от магнитной бури

Больше отдыхайте;

Следите за водным балансом;

Ограничьте стресс и физические перегрузки;

Выходите на прогулки;

Соблюдайте режим сна;

Контролируйте давление;

Сократите употребление кофе и крепкого чая;

Не забывайте о сбалансированном питании;

При сильных недомоганиях следует обратиться к специалисту.

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