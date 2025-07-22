Актер сериала «Декстер» утонул у берегов Коста-Рики

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Saquan Stimpson

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Его унесло сильное течение.

Американский актер Малкольм Уорнер, снявшийся в сериале «Декстер» и ряде других популярных лент, трагически погиб в возрасте 54 лет. Артист во время отпуска утонул у берегов Коста-Рики. Об этом стало известно из сообщения газеты The Guardian.

В публикации указали, что Уорнер утонул у побережья пляжа Коклес недалеко от Лимона, Коста-Рика, по случайности. Как было отмечено в сигнале тревоги, двоих мужчин унесло в море сильным течением. Одного из них удалось спасти и доставить в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Уорнер появился на свет в 1970 году в Нью-Джерси. Будущий артист учился на режиссера и вместе с этим снимал различные музыкальные клипы. Он прославился благодаря роли Теодора в ситкоме «Шоу Косби». Также артиста номинировали на премию «Эмми Прайм-тайм» как лучшего актера второго плана в комедийном сериале.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что артист балета из Якутии погиб в Таиланде. Артист участвовал в крупных гастрольных турах по всей России и за ее пределами.