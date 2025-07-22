Генсек ООН выразил тревогу в связи со стремительным ухудшением ситуации в Газе

Фото: Reuters/Hatem Khaled; 5-tv.ru

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Гутерриш осудил длящееся насилие.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство из-за стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также призвал к освобождению заложников. Это в ходе брифинга подчеркнул пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь [ООН] потрясен ускоряющимся ухудшением гуманитарной ситуации в Газе, где рушатся последние связи, поддерживающие жизнь людей», — отметил в обращении Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш осуждает длящееся насилие, обстрелы людей, которые пытаются добыть еду для семей в пунктах получения гуманитарной помощи.

В заявлении пресс-секретаря отмечается, что в текущий момент гуманитарная система переживает трудности, поскольку населению анклава остро не хватает предметов первой необходимости.

До этого в министерстве здравоохранения Газы сообщали, что число палестинцев, которые погибли в анклаве с начала обострения конфликта с Израилем в октябре 2023 года, превысило 59 тысяч человек.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поясняли, что еврейское государство расширит военную операцию в палестинском городе Газа, а удары направит на «уничтожение террористов и объектов террористической инфраструктуры в этом районе».

Ранее, писал 5-tv.ru, израильские танки обстреляли мирных жителей в Газе.