Контрабандиста с крупной партией ювелирных украшений задержали в Домодедово

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Пассажир следовал транзитом из Бахрейна через Индию и не задекларировал драгоценности.

Удивительно наивного контрабандиста задержали российские таможенники в аэропорту Домодедово. Он вез из Бахрейна транзитом через Индию 37 килограммов ювелирных украшений. И на всех пройденных границах уверял, что горы серебра и камней — это исключительно подарки для родственников и знакомых.

На нашей таможне, конечно, знают о любви восточных людей к украшениям, но даже для них это слишком много. Все-таки целый чемодан бус, колец, браслетов с бриллиантами, гранатами, азуритом, танзанитом, жемчугом. И, в отличие от других стран, попытка проскочить границу с таким грузом у нас оценивается примерно в пять лет колонии или же миллион рублей штрафа.