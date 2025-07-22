Культура с барьерами: инвалиду отказали в доступе к спектаклю в театре Комиссаржевской

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Руссак; 5-tv.ru

Супругу актера Виктора Бычкова не пустили на представление — из-за отсутствия помощи при подъеме на коляске.

Петербуржский драмтеатр Веры Комиссаржевской спровоцировал скандал, который сегодня стал, наверное, самым обсуждаемым событием в театральной среде Северной столицы. На спектакль не смогли попасть актер Виктор Бычков и его жена Полина только лишь потому, что просто некому было помочь поднять коляску по длинной парадной лестнице. Причем при входе есть специальная кнопка вызова сотрудников, в правилах прописано, как себя вести со зрителями-инвалидами. Так почему в культурной столице произошел такой нелепый театральный конфликт, разбирался корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Театр уж полон. Ложи блещут, но вход туда оказался заказан для инвалида-колясочника. Супруге актера Виктора Бычкова, известного по роли Кузьмича в «Особенностях национальной охоты», сотрудники театра имени Комиссаржевской в Петербурге отказали в помощи. Вместо этого предложили услуги частной клиники, сопровождающей инвалидов.

«Оказывается, что доставка инвалида на спектакль и со спектакля стоит пять тысяч 130 рублей. Мало того, если человек весит больше ста килограммов — тысяча сто рублей дополнительно туда и обратно», — рассказала театральный режиссер Полина Белинская.

Полина Белинская уже не раз бывала в этом театре, и ей всегда любезно приходили на помощь технические работники сцены. Теперь же администрация культурного учреждения ссылается на некий приказ нынешнего директора Виктора Минкова — колясочников больше не носить. При этом подъемное оборудование в театре есть, его сейчас убрали под лестницу и прикрыли тряпкой.

«Выяснилось, что никаких прав у нас нет. Какой-то приказ, который никто не видел в глаза. Подписанная Минковым какая-то бумага. Очень мало людей-колясочников посещают спектакли. Ну я понимаю, почему теперь», — поделился актер Виктор Бычков.

Выглядит это все как какая-то насмешка: внизу мы вас встретим, а вот дальше, вверх по крутой лестнице в сто ступеней, на сам спектакль — извольте сами. Получается, что среда это «частично доступная».

К слову, государственная программа «Доступная среда» реализуется в России с 2011 года. Перечень объектов — широкий, но все же есть места, куда объективно попасть на инвалидной коляске сложно. Речь, например, о таких технических сооружениях, как мосты. Или исторические здания, где расположен и театр Комиссаржевской.

«У нас с вами объекты с охранным статусом. Достаточно сложная история даже в части согласований. Но всегда есть альтернативный способ движения, путь движения, который тоже должен быть решен, организован как-то. Просто это немножечко более сложно», — объяснила президент Межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Юлия Яганова.

За несколько часов до выхода этого сюжета в эфир директор театра Комиссаржевской ответил на наш запрос. Минков «в шоке от сложившейся ситуации». Он пообещал вернуть деньги за билеты — десять тысяч рублей, принести личные извинения супругам и еще, пожалуй, самый главный козырь:

«Руководством театра принято решение о подготовке проекта капитального ремонта, в котором будут учтены все необходимые условия для доступности среды людям с ограниченными возможностями. Учитывая то, что здание, в котором расположен театр, является объектом культурного наследия, проект должен пройти согласование с КГИОП», — сказано в официальном ответе директора театра Комиссаржевской.

Ситуацию локально это, конечно, исправит. Хотя и не скоро. Но сколько еще таких мест в Петербурге и других регионах? К тому же многое зависит от пресловутого человеческого фактора. Было бы желание прийти на помощь и решить вопрос. От этого и обидно супружеской паре, при общении с которой в тот вечер администратор театра только разводил руками.

«Мы же не за себя воюем. Огромное количество людей, которые просто уничтожаются. Они мыслят, но вот они ограничены в движении своем, а они могут стране принести пользы», — отметил Виктор Бычков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.