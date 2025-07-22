Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

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Белый дом отчитался об успехах в миграционной политике, но американские суды не столь оптимистичны.

Белый дом сегодня подвел итоги шести месяцев пребывания президента США Дональда Трампа у власти. Согласно статье на сайте ведомства, успехи «исторические». Среди побед республиканца особо отмечена борьба с нелегальными мигрантами. Таможенная служба арестовала больше ста тысяч нелегалов. Почти три тысячи из них — члены преступных группировок. А этим летом Вашингтону якобы удалось добиться не просто рекордных показателей, в июне не было зафиксировано ни одного случая незаконного пересечения американской границы.

Не столь радужными вышли те же итоги от The Washington Post. Издание подсчитало, что против администрации Трампа подали пятьсот судебных исков, оспаривающих действия президента и 75% из них Трамп уже проиграл. И в основном это дела как раз о миграционной политике.