Франция начнет производство беспилотников на Украине

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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Ранее украинские власти неоднократно заявляли о планах развернуть масштабное изготовление вооружений при поддержке западных партнеров.

Пока же западные компании продолжают вкладывать деньги в Украину. Сегодня министр иностранных дел Франции Барро привез в Киев новость о начале производства беспилотников.

Идея уже обсуждалась, тем более что в офисе президента давно предлагают превратить страну в полигон для испытания новых вооружений. Так что единственное, чем французский министр сегодня сумел удивить всех, так это своей фотографией в поезде. Непонятно, зачем выкладывать в официальный аккаунт снимок на фоне подушек.