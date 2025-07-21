Силы противовоздушной обороны сбили 25 дронов ВСУ над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Беспилотники были уничтожены над Ростовской, Брянской, Калужской и Московской областями, а также над Крымом.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России вечером 21 июля уничтожили 25 беспилотников над регионами, запущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа происходили с 16:00 до 22:00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве. Воздушные цели были успешно нейтрализованы над несколькими регионами России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, 12 дронов было сбито над Ростовской областью. В Брянской области нейтрализовали еще восемь беспилотников. По два БПЛА сбиты над Калужской областью и Московским регионом, включая один дрон, направлявшийся в сторону столицы. Еще один беспилотник был ликвидирован в небе над Крымом.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Курской области два человека получили ранения при атаке дрона на автомобиль. Пострадали двое молодых людей 20 и 22 лет. Они получили осколочные ранения рук и ног.