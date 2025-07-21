Вместо полета: что делать при отмене или задержке авиарейса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Не все компании могут создать комфортные условия для пассажиров.

В случае задержки или отмены авиарейса пассажиры могут потребовать компенсацию или размещение в отеле. О том, кому и в каком случае положены такие меры в беседе с aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Поиск виноватых

По словам эксперта, если рейсы задерживаются или отменяются вовсе, нужно помнить, что на компенсации лучше не рассчитывать, если авиакомпания не виновата в случившемся. Невозможность вылета лайнера из-за погодных условий, военных действий, ограничений государства, мер безопасности или в результате поломки не указывает на вину перевозчика.

В перечисленных случаях через два часа с момента ожидания пассажирам могут предложить напитки, а через четыре — горячее питание. По прошествии шести часов ночью и восьми часов днем пассажирам предоставят бесплатное размещение в отеле и трансфер. При этом родители с детьми смогут воспользоваться комнатами матери и ребенка. Все услуги должны сопровождаться сообщениями по громкой связи от сотрудников аэропорта, а просто принести в зал ожидания контейнеры с едой и напитками — не соответствует регламенту.

За невозвратный билет и какой-либо другой получится получить деньги, если рейс отменят, а предложенный вариант на замену пассажирам не подойдет. Например, отмена не позволит им попасть на стыковочный.

В иных обстоятельствах, если авиакомпания продала больше мест, чем было можно, или экипаж не успел ко времени вылета, то перевозчик должен выплатить по 3% от стоимости билета за каждый час задержки или вернуть деньги, если пассажиры не полетели. При этом компенсацию за оплату отеля или билеты на концерт, куда не успел клиент, можно потребовать у авиакомпании. Важно поставить на посадочном талоне отметку, что самолет отменен или задерживается. Потребовать можно и компенсацию морального ущерба, объединившись с другими пассажирами для коллективного иска.

Если человек опаздывает на работу из-за отмены или задержки рейса, то у сотрудников компании можно взять соответствующую справку.

Ценовая доступность

Единоразовое закрытие воздушного пространства на установленные цены авиабилетов почти не оказывает влияния. Однако, если проблемы с авиаперевозками участятся, то билеты на направлениях с задержками или отменами могут стать дешевле, сообщил в разговоре с aif.ru исполнительный директор информационно-аналитического агентства Олег Пантелеев.

Риски в стоимость билетов авиакомпании закладывать не будут, так как испытывают давление со стороны властей, чтобы поддерживать ценовую доступность перевозок и их объем на уровне прошлых лет.

Как отметил специалист, далеко не все перевозчики могут создать комфортные условия для пассажиров. К примеру, питьевую воду обеспечить могут везде, горячее питание — в большинстве компаний, тогда как размещение в отеле доступно немногим ввиду удаленности некоторых населенных пунктов.

Ранее, писал 5-tv.ru, турагент рассказала, что делать, если отменили авиарейс.