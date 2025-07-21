Нидерланды примут участие в поставках комплексов Patriot на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Jens Büttner

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В ближайшее время будут проработаны детали.

Нидерланды объявили о значительном вкладе в поставку американских систем Patriot на Украину. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X (бывший Twitter).

«Нидерланды внесут значительный вклад в поставку американских систем ПВО (Patriot). Детали будут скоро проработаны», — написал Брекелманс.

Кроме того, министр подчеркнул, что Нидерланды намерены усилить поддержку Украины в вопросе передачи боеприпасов для истребителей F-16, а также других систем, направленных на укрепление ПВО.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, стало известно, что американские ракеты Patriot уже отправлены на Украину. По словам президента США Дональда Трампа, поставка стала частью нового соглашения между Вашингтоном и Евросоюзом. США получат полную компенсацию за поставленное вооружение: в ряде случаев платежи будут производиться напрямую от стран ЕС.

Также сообщалось, что Германия восполнит переданные из своих запасов Patriot. Однако Трамп подчеркнул, что дальнобойные ракеты США отправлять Киеву не планируют. При этом немецкие СМИ пишут, что канцлер Шольц может тайно передать Украине ракеты Taurus.