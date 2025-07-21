Российский легкоатлет в 18 лет побил державшийся с Олимпиады Москве рекорд в беге

Легкоатлет Данилов в 18 лет побил державшийся с Олимпиады Москве рекорд в беге

Фото: Telegram/ВФЛА Легкая атлетика России/rusaf_official

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Молодой человек также превзошел юниорскую планку Европы.

Спортсмен из России Алексей Данилов, которому на данный момент 18 лет, установил рекорд в беге на 400 метров во время матчевой встречи по легкой атлетике среди команд Союзного государства. Молодой человек финишировал на дистанции за 44,56 секунд.

На втором месте в ходе соревнований оказался белорус Георгий Манеев (46,92), на третьем — россиянин Степан Егоров (47,21).

Данилов побил рекорд советского легкоатлета Виктора Маркина, который был установлен в 1980 году на Олимпиаде в Москве. Маркин тогда преодолел дистанцию за 44,60 секунд.

«Я был сильно удивлен на финише. <…> Но не быстрыми секундами, а наоборот. У меня не очень хорошее зрение, и я на табло посмотрел не на то время и поразился, почему так медленно. Но потом наступил черед еще раз удивляться, но на этот раз по очень приятному поводу», — отметил Данилов в беседе с ТАСС.

Помимо этого, российский спортсмен побил и юниорский рекорд Европы 1987 года — 45,01 секунд, о чем сообщило издание Газета.ру.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина сообщил о запрете для него на занятия спортом в тюрьме.