Ушла из жизни актриса театра и кино Татьяна Егорова
Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
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Ее имя прочно вошло в историю советского кино.
На 82-м году жизни ушла из жизни актриса театра и кино Татьяна Николаевна Егорова. О ее кончине 21 июля сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов России.
«Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна (08.01.1944 — 21.07.2025)», — говорится в сообщении организации.
Татьяна Егорова начала актерскую карьеру в 1965 году, дебютировав в картине «Месяц май» режиссера Григория Липшица. За свою жизнь она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Армавир» и «Однажды, двадцать лет спустя». Много лет актриса служила в Театре сатиры.
Помимо актерской работы, Егорова проявила себя и как писатель. Ее перу принадлежат книги «Андрей Миронов и я», «Обрученные любовью», автобиографический роман «Русская роза» и несколько пьес.
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