В столице на маршрутах работает уже более 2,4 тысячи электробусов российского производства

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Все больше горожан выбирают электротранспорт: в этом году количество поездок достигло одного миллиона в сутки.

Более 2,4 тысячи электробусов обеспечивают работу городских маршрутов. Этим летом в парки Мосгортранса начали приходить инновационные машины нового поколения А5. Всего в этом году поставят 400 таких электробусов, а по новому контракту в 2026–2027 годах — еще 700 машин российского производства. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва — европейский лидер по количеству экологичного наземного городского транспорта. С начала этого года в городе заработало еще 40 электробусных маршрутов, в том числе с новейшими машинами.

«Электробусы не влияют на экологию и обеспечивают самый высокий уровень комфорта в поездках. Поэтому все больше людей выбирают электротранспорт: в этом году количество поездок достигло одного миллиона в сутки, а с 2018 года их общее количество приблизилось к 770 миллионам. Переводим парки столицы на электротягу, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. Так, в 2022 году открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра», и экологичные машины вышли на маршруты в Троицком и Новомосковском административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка», который обслуживает маршруты на востоке города.

За 2024 год в Москве появилось более 70 электробусных маршрутов, в столицу поставили свыше 800 инновационных машин на электрической тяге. Парк электробусов Мосгортранса — самый крупный в Европе. Более 2400 инновационных машин КамАЗ и ЛиАЗ обеспечивают работу свыше 210 маршрутов. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электробусы.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов.

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